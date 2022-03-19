Salgında son 24 saat: 17 bin 328 vaka; 105 can kaybı

Türkiye'de son 24 saatte 295 bin 4 COVID-19 testi yapıldı, 17 bin 328 kişinin testi pozitif çıktı, 105 kişi yaşamını yitirdi. Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" sitesinden paylaştı.

Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 295 bin 4 COVID-19 testi yapıldı, 17 bin 328 kişinin testi pozitif çıktı, 105 kişi hayatını kaybetti, iyileşenlerin sayısı ise 18 bin 269 oldu.

18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 85,27 birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 93,04 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 146 milyon 435 bin 701 doza yükseldi.

18 yaş üstünde en az iki doz aşı yaptıranların oranının en yüksek olduğu 10 il Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Manisa ve Zonguldak oldu.

En az iki doz aşı uygulananların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.