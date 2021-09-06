Salgınla mücadelede yeni dönem başladı

Koronavirüs salgınıyla mücadelede yeni dönem bugün başladı. 6 Eylül itibariyle; aşı olmayan veya aşısı tamamlanmamış kişiler için PCR testi uygulamasına geçildi. Bu kişiler seyahat etmek veya sosyal etkinliklere katılmak istediklerinde negatif test göstermek zorunda. Bu kapsamda; okul, sinema, tiyatroya girişlerde ve şehirlerarası toplu ulaşımda negatif PCR test sonucu isteniyor. Kural, 18 yaş üstü için geçerli. Öte yandan yeni dönem için Hayat Eve Sığar (HES) uygulaması da güncellendi. Artık HES kodlarında, kişilerin hastalığı geçirip geçirmediği ve son 48 saat içerisinde negatif PCR testi olup olmadığı görülebilecek. Risksiz kişilerin kodunda "Toplu etkinliklere katılabilir ve şehirlerarası ulaşım araçlarında seyahat edebilir" ifadesi yer alacak.

Yüz yüze eğitim heyecanı

Ülke genelinde tüm kademe ve sınıf seviyelerindeki yaklaşık 18 milyon öğrenci ile 1 milyonun üzerinde öğretmen, salgın öncesinde olduğu gibi bugün itibarıyla haftada 5 gün yüz yüze eğitime bugün başlıyor. Yüz yüze eğitimin başlamasıyla Türkiye genelindeki okul ve kurumlarda COVID-19 tedbirleri alınarak kantinler, yemekhaneler ve pansiyonlar da açıldı. COVID-19 Salgınında Okullarda Alınması Gereken Önlemler Rehberi’ne göre, öğretmen ve okul çalışanlarının aşı olmamaları durumunda haftada iki kez PCR testi ile taranmaları istenecek. Yaklaşık 58 bin okula COVID-19 tedbirleri kapsamında maske, dezenfektan ve temizlik ihtiyaçlarıyla ilgili 650 milyon lira ödenek gönderildi, 113 bin temizlik personeli görevlendirildi.