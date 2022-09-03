Salıcı: Helalleşme ile hesaplaşmayı karıştıranlar oluyor

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı CHP Antalya İl Danışma Kurulu Toplantısına katıldı. Atatürk Kültür Merkezi'nde yapılan toplantının açılışını Antalya İl Başkanı Nuri Cengiz yaptı.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek de belediye çalışmaları hakkında bilgi verdi. En yüksek su faturalarının Antalya'da olduğu iddiasının doğru olmadığını belirten Başkan Böcek, Cumhurbaşkanı adaylarının, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu olduğunu ifade etti. Böcek “Geliyor gelmekte olan” diyerek konuşmasına son verdi.

Oğuz Kaan Salıcı ise konuşmasında şunları söyledi:

“Birkaç gün önce 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın yıldönümüydü. 30 Ağustos’u gururla kutluyoruz. Ama Halen bu ülkede Lozan’ı, bizim milli bayramlarımızı eleştiren ve bu eleştirilerinden dolayı iktidar tarafından kol kanat gerilenler var. 'Yunan kazansaydı keşke' diyenler oldu. Onların ayaklarına gittiler, onları taltif ettiler. Bu iktidar, Türkiye’nin milli değerleri ile sorun yaşayan bir iktidar. Bu iktidar, her ne kadar kendisini yerli ve milli olarak tanımlasa da Türkiye’nin temel değerleri ile Cumhuriyet’in temel değerleri ile Atatürk’ün bize çizmiş olduğu rota ile ağır sorunlar yaşayan ve sorunlar yaşayanları da koruyan kollayan bir iktidar.”

“Siz kendinizde ekonomik büyüme görüyor musunuz?”

Salıcı ekonomik sorunlara değinerek emekçi kesimin milli gelirden aldığı payın düştüğüne vurgu yaptı. Türkiye'de ekonominin büyüdüğü yönündeki açıklamalara karşılık kendisini dinleyen partililere “Sizler kendinizde büyüme görüyor musunuz?” diye soran Salıcı, Türkiye’deki büyümenin kaçak göçmen sayısında, hukuksuzluklarda, hapiste yatan aydın sayısında, elektrik, doğalgaz faturalarında, çiftçinin maliyetinde ve beşli çetenin cebine aktarılan rantta olduğunu söyledi.

“O geminin ambarında kaçak göçmenler de var”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın “Aynı gemideyiz” sözlerine Erdoğan ve yandaşlarının birinci mevkide, üşüyen vatandaşların ise üçüncü mevkide yolculuk ettikleri şeklinde cevap veren Salıcı “Üstelik o geminin ambarında kaçak göçmenler de var. Onlar da senin Suriye politikanın eserin” dedi.

“Suç işleyenlerle yargı önünde hesaplaşmamız gerekiyor”

Farklı dünya görüşlerine sahip siyasi partilerin bir araya gelmesi ile kurulan 6'lı masadan Türkiye’nin 13. Cumhurbaşkanı’nın çıkacağını belirten Salıcı, toplumun tüm kesimleri ile helalleşmenin ve kucaklaşmanın önemine değindi. Salıcı, “Evet toplumun geniş kesimi ile helalleşeceğiz, sorunu olanlarla helalleşeceğiz ama suç işleyenlerle de yargı önünde hesaplaşmamız gerekiyor. Bazen helalleşme ile hesaplaşmayı karıştıranlar oluyor. Bizim vatandaşlarımızın geçmişte yaşadığı mağduriyetlerle hiçbir sorunu yok biz o mağduriyetlerin giderilmesi taraftarıyız" dedi.

Salıcı, tüyü bitmemiş yetimin hakkını yiyenlerin, vergileri yandaşlarına dağıtanların bağımsız yargı önünde hesap vereceğini, bu konuda kimsenin tereddüdünün olmaması gerektiğini de sözlerine ekledi. (ANKA)