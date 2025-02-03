Salih Uzun ve Cemal Enginyurt'ın yeni partisi belli oldu

Demokrat Parti’den istifa eden Bağımsız İzmir Milletvekili Salih Uzun ve İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt CHP'ye katılacaklarını açıkladı.

'CHP'nin en doğru seçenek olduğunu düşündük'

CHP listelerinden milletvekili seçildiklerini ifade eden Uzun, "Önümüzde iki seçenek vardı. Bağımsız olarak da devam edebilirdik. Bir partiye katılacaksak listelerinden seçildiğimiz CHP'nin en doğru seçenek olduğunu düşündük" dedi.

"Göz göre göre bir hukuksuzluk dalgası üstümüze geliyor" diye konuşan Uzun, "Muhalefeti bölme, parçalama hamleleriyle karşı karşıyayız. Bunun karşısında bir tavır geliştirmeliydik" ifadelerini kullandı.

Uzun ile Enginyurt, CHP'nin salı günü gerçekleştirilen olan grup toplantısına katılacak.