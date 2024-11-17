Salih Uzun ve Cemal Enginyurt'tan İstifa İddialarına Yanıt: Yarın Değerlendireceğiz

Demokrat Parti İzmir Milletvekili Salih Uzun, Halk TV'de yayınlanan "Sansürsüz" programında, Cemal Enginyurt ile berber partilerinden istifa edeceklerini açıkladı. Uzun, yarın itibariyle Cemal Enginyurt ile son bir görüşme yaptıktan sonra partilerinden istifa edeceklerini açıkladı.

Cemal Enginyurt, istifa etmediğini belirterek, "Kulis iddiası. Yarından sonra bakacağız, inşallah" şeklinde konuştu. Salih Uzun ise, "Henüz istifa etmedik. Yarın değerlendireceğiz, ona göre karar vereceğiz. Cemal Bey'le birlikte bakacağız, diğer arkadaşlarla da değerlendireceğiz" dedi.

Kongre kararına tepki

Geçtiğimiz günlerde, Enginyurt ve Uzun, Demokrat Parti'nin kongre kararının "oldubitti" ile alındığını ve bu sürecin parti içi demokratik tartışmalarla şekillendirilmesi gerektiğini vurgulamıştı. İki milletvekili, kongre tarihinin değiştirilmesi ve sürecin yeniden ele alınması talebinde bulunmuş, ancak bu taleplerinin dikkate alınmadığını ifade etmişti.

Enginyurt ve Uzun, kongreye katılmayacaklarını ve bu süreçle ilgili hiçbir parti içi görev almayacaklarını da kamuoyuna açıklamışlardı. "Böylesi bir yaklaşımla oluşturulacak parti yönetimi, Demokrat Parti’nin tarihsel misyonundan sapacaktır" şeklinde eleştirilerini dile getiren ikili, parti içindeki yeni yönetime katılmayacaklarını belirterek, Demokrat Parti camiasına saygılarını sunmuştu.

İstifa kararı bekleniyor

Gelişmelerin ardından, Salih Uzun ve Cemal Enginyurt'un partilerinden istifa edip etmeyecekleri merak konusu oldu.