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Salihe Aydeniz hakkındaki fezleke Adalet Bakanlığına gönderildi

Polise yumruk atan DBP Milletvekili Aydeniz hakkındaki fezleke Adalet Bakanlığına gönderildi.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
AA
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, polise yumruk atan Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Diyarbakır Milletvekili Salihe Aydeniz hakkındaki fezlekeyi Adalet Bakanlığına gönderdi.

Alınan bilgiye göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Parlamenter Suçları Soruşturma Bürosu'nca, 12 Haziran'da Kadıköy'deki gösteride polis memuruna yumruk attığı tespit edilen Aydeniz hakkındaki fezleke tamamlandı.

Aydeniz, "polise mukavemet", "kamu görevlisine hakaret", "yaralama", "izinsiz toplantı ve gösteri yürüyüşüne katılma" ile suçlandı.

Bakanlık incelemesi sonrası fezleke, Cumhurbaşkanlığına gönderilecek.

Buradaki işlemin ardından yasama dokunulmazlığının kaldırılması talebiyle hazırlanan fezleke, TBMM'ye yollanacak.

 

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