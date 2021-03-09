Türkiye Varlık Fonu A.Ş. Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Zafer Sönmez'in görevden alınmasının ardından bu göreve Salim Arda Ermut getirildi. Salim Arda Ermut'un atanmasına ilişkin karar 9 Mart 2021 tarihli ve 31418 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Salim Arda Ermut kimdir?

Salim Arda Ermut, 1980 yılında Karaman'da doğdu. Lisans eğitimini Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümünde tamamladı. 2004 yılında lisans eğitimini tamamlayan Salim Arda Ermut, 2005 yılında İstanbul'da Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği görevine atandı.

Kariyerine Başbakanlık bünyesinde kurulan Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı'nda devam eden Salim Arda Ermut, 2007 yılında burada Uzman Yardımcısı olarak görev alırken, kurum içinde tüm ara pozisyonlarda görev almasının ardından önce Daire Başkanlığı görevine, 2015 yılında da Başkanlığa atandı.

Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçiş sürecinde Yatırım Ofisinin Cumhurbaşkanlığı bünyesinde konumlandırılması çalışmalarını yürüttü ve 2018 yılında Ofis Başkanlığına getirildi.

Arda Ermut Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanlığı görevini Şubat 2020 yardımcısı Ahmet Burak Dağlıoğlu'na bıraktı.

Eylül 2018’den bu yana Türkiye Devlet Varlık Fonu’nda Yönetim Kurulu Üyeliği görevine devam eden Ermut, bu görevinden 2020 Kasım ayında ayrılmıştı.

Haziran 2019’da Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanan Ermut THY İcra Kurulu’nda da üç üyeden biri olarak görev yapıyor.

İyi derecede İngilizce bilen Ermut, evli ve iki çocuk babası.