Şam'da patlama paniğe neden oldu

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Şam'da patlama haberi tüm dünyada geniş yankı uyandırdı. Suriye'nin başkenti perşembe günü şiddetli bir saldırıyla sarsıldı. Kent merkezindeki bir kafeye yerleştirilen el yapımı bomba büyük gürültüyle infilak etti. Patlama neticesinde çevredeki binalarda çok büyük hasar meydana geldi.

Suriye Sağlık Bakanlığı kanlı eylemde dokuz kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı. Al-Ikhbariya televizyon ağı ise yirmi kişinin yaralandığını bildirdi. Güvenlik güçleri olayın ardından bölgeyi tamamen kordon altına aldı. Olay yerine çok sayıda ambulans ulaştı.

Hedef seçilen kafe adliye sarayı yakınlarında bulunuyordu. Mekanda genellikle bölgede görev yapan avukatlar zaman geçiriyordu. Katliamı üstlenen herhangi bir grup henüz ortaya çıkmadı. Güvenlik birimleri olay yerinde geniş çaplı inceleme yürütüyor.

Şam Valisi Maher Idlibi ilk bulguları kamuoyuyla paylaştı. Vali Idlibi düzeneğin ilkel yöntemlerle hazırlandığını dile getirdi. Faillerin en kısa sürede yakalanacağını ve hesap sorulacağını vurguladı. İçişleri Bakanlığı resmi raporunu yakında yayınlayacak.

Adliye yakınındaki kafede dehşet anları

Sosyal medyada paylaşılan görüntüler facianın boyutunu gözler önüne serdi. Kayıtlarda çok sayıda yaralının yerde yardım beklediği anlaşılıyor. Polis ekipleri panik halindeki kalabalığı sakinleştirmeye çalıştı. Sağlık ekipleri durumu ağır olan yaralıları hızla hastanelere taşıdı.

Görgü tanıkları patlama anında büyük bir korku yaşadı. Yan dükkanın sahibi Celal Elcenani ses üzerine hemen dışarı koştuğunu belirtti. Elcenani yerdeki kurbanları görünce dehşete düştüğünü ifade etti. Trafik polisi gelene kadar yaralıları araçlara taşıdıklarını söyledi.

Komşu esnafın üzerindeki kıyafetlerin kana bulandığı dikkat çekti. Mağdurların çoğunda şiddetli darbe yaraları bulunuyordu. Yaralıların neredeyse tamamı ağır şekilde kan kaybediyordu. Sağlık personeli Şam hastanelerinde acil müdahalelere devam ediyor.

Şam'da patlama sonrası güvenlik önlemleri

Suriye'de Aralık 2024 tarihinde çok büyük bir yönetim değişimi oldu. Yıldırım harekatıyla Esad hanedanını deviren yeni güçler idareyi ele aldı. Yeni liderlik Şam ve çevresinde terörle mücadele operasyonlarını sıklaştırdı. Güvenlik güçleri radikal örgütlerin hücre evlerine baskınlar yapıyor.

Suriye Devlet Başkanı Ahmed el-Şaraa geçmişte radikal bir grubu yönetiyordu. Lider koltuğuna oturduktan sonra ise tüm kesimleri koruma sözü verdi. Özellikle dini ve etnik azınlıkların güvenliğine vurgu yaptı. El-Şaraa ülkenin büyük bölümünde devlet otoritesini yeniden tesis etti.

Yeni hükümet toprakları radikal gruplardan ve Kürt güçlerinden geri aldı. Yeni lider istikrarı sağlamaya çalışırken güvenlik sorunlarıyla mücadele ediyor. Şehir merkezlerinde koruma önlemleri her geçen gün artıyor. Ekipler azınlıkları ve ticari alanları hedef alan hücreleri çökertiyor.

Temmuz 2025 tarihindeki kilise intihar saldırısı gibi olaylar halkı endişelendiriyor. Vatandaşlar kalıcı huzurun gelmesini sabırsızlıkla bekliyor. Güvenlik bürokrasisi başkentte yeni kontrol noktaları oluşturuyor. İstihbarat birimleri saha çalışmalarına hız verdi.