Şampiyon motosikletçi Özgür Çapacı, trafik kazasında hayatını kaybetti

Ödemişli motosiklet tutkunu 42 yaşındaki Özgür Çapacı, İzmir’in Bayındır ilçesinde geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti.

Kaza, dün akşam Bayındır ilçesine bağlı Zeytinova Mahallesi’nde meydana geldi. Özgür Çapacı, kullandığı 35 CMG 917 plakalı motosikletle seyir halindeyken direksiyon hâkimiyetini kaybederek devrildi. Ağır yaralanan Çapacı, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Tire Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Profesyonel motor sporlarıyla ilgilenen ve Türkiye şampiyonlukları bulunan Özgür Çapacı’nın, sporcu kimliğinin yanı sıra esnaf kişiliği, yardımseverliği ve mütevazı duruşuyla memleketi Ödemiş’te sevilen bir isim olduğu öğrenildi.