ŞAMPİYONLAR LİGİ: Galatasaray - Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi 7. haftasında Atletico Madrid karşısında sahne alacak. İlk 8 ve play-off umutlarını sürdürmek için Aslan'ın puan ya da puanlar alması şart. Taraftar mücadeleyi heyecanla beklerken "Galatasaray - Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda" sorusu tırmanıyor.
Galatasaray - Atletico Madrid maçı 21 Ocak 2026 Salı günü saat 20.45'te oyanacak. Temsilcmizinin mücadelesini TRT 1 canlı yayınlayacak.
6 maç oynandı
Galatasaray ile Atletico Madrid bu güne kadar 6 maç yaptı. Temsilcimiz galibiyet alamazken 4 maç Atletico Madrid lehine sonuçları ve 2 maç da beraberlikle bitti.