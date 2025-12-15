ŞAMPİYONLAR LİGİ: Galatasaray - Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi 7. haftasında Atletico Madrid karşısında sahne alacak. İlk 8 ve play-off umutlarını sürdürmek için Aslan'ın puan ya da puanlar alması şart. Taraftar mücadeleyi heyecanla beklerken "Galatasaray - Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda" sorusu tırmanıyor.

Galatasaray - Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Galatasaray - Atletico Madrid maçı 21 Ocak 2026 Salı günü saat 20.45'te oyanacak. Temsilcmizinin mücadelesini TRT 1 canlı yayınlayacak.

6 maç oynandı

Galatasaray ile Atletico Madrid bu güne kadar 6 maç yaptı. Temsilcimiz galibiyet alamazken 4 maç Atletico Madrid lehine sonuçları ve 2 maç da beraberlikle bitti.