Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman? Şampiyonlar Ligi ne zaman başlıyor?

Şampiyonlar Ligi grup kuraları için geri sayım devam ediyor. Play-off turu maçlarının tamamlanmasıyla birlikte grup aşamasına kalan son takımlar da netleşecek. Artık futbolseverlerin tüm dikkati, takımların Devler Ligi'ndeki kaderini belirleyecek olan kura çekimine çevrildi. İşte o tarih...

Şampiyonlar Ligi grup kura çekimi ne zaman?

Şampiyonlar Ligi play-off turu sonrası Şampiyonlar Ligi grup kurası gerçekleşecek. Takvime göre grup kurası 28 Ağustos Perşembe günü gerçekleşecek.

Şampiyonlar Ligi lig aşaması 16 Eylül 2025’te başlayacak ve 28 Ocak 2026 tarihinde bitecek.