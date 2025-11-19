Samsun ve Amasya arasında sınır krizi: Topraklarımızı vermeyiz

Samsun’un Ladik ilçesi ile Amasya’nın Suluova ilçesi arasında uzun yıllardır süre gelen arazi kullanımı ve sınır tespiti sorunları, Amasya İl İdare Kurulu’nun yeni talebiyle yeniden alevlendi. Kurul, Ladik’e bağlı Akyar, Saray ve Tüfekçidere mahallelerini kapsayan yaklaşık 500 dönümlük alanın Amasya sınırlarına dahil edilmesini önerince iki şehir arasında kriz çıktı.

Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi’nin kasım ayı toplantısında gündeme gelen konu, meclis üyelerinin oyuyla "toprak alınmaması" yönünde İçişleri Bakanlığı’na görüş sunularak karara bağlandı. Meclis, şehirler arası sınırların 9 Şubat 1945’te belirlendiği şekliyle korunması gerektiğini vurguladı.

"Sınırlar yıllar önce çizildi"

Ladik Belediye Başkanı Adnan Topal, Amasya’nın talebine sert tepki gösterdi. Sınırların Cumhurbaşkanı İsmet İnönü döneminde belirlenmiş olduğunu hatırlatan Topal, teklifin gerekçesinin kabul edilemez olduğunu ifade etti. “Bu sınırlar yıllar önce çizildi, neden verelim? Topraklarımız bize lazım” diyen Topal, talebe karşı tüm siyasi ve idari kanallarda mücadele edeceklerini söyledi. Topal ayrıca, 17 ilçeyi kapsayan Samsun genelinin de sınır değişikliğine karşı durduğunu belirtti.

"Bu mücadele yersiz ve zamansız"

Meclisteki görüşmenin nihai karar mercii olmadığına dikkat çeken Topal, son kararın İçişleri Bakanlığı tarafından verileceğini ifade etti. Ancak Ladik Belediyesi olarak tutumlarının net olduğunu yineledi: “Topraklarımızdan vazgeçmiyoruz. Bu mücadele yersiz ve zamansız.”