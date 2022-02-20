Samsun'da 2 yılda 30 bin ton atık ekonomiye kazandırıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından başlatılan Sıfır Atık Projesi kapsamında tüm bina ve yerleşkelerine sıfır atık kumbaraları yerleştirilerek atıklar kaynağında ayrıştırıldı.



Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Sıfır Atık Yönetim Sistemi'ne ilgili bina ve yerleşkeleri için başvuran Samsun Büyükşehir Belediyesi, Sıfır Atık Belgesi almaya hak kazandı.

Atıklar ekonomiye geri kazandırıldı

Samsun Büyükşehir Belediyesi Ana Hizmet Binası, SASKİ, Yol Yapım Bakım ve Onarım Daire Başkanlığı (AKOM), İtfaiye Daire Başkanlığı Binası, Bafra Otogar Binası, Kültür A.Ş., Samsun Merkez Katı Atık Düzenli Depolama Sahası, Çarşamba Katı Atık Düzenli Depolama Sahası, Tıbbi Atık Sterilizasyon Tesisi, SAMULAŞ A.Ş., Sanat Merkezi Binası olmak üzere toplam 11 adet birimi ile Sıfır Atık Belgesi'ne sahip olan Samsun Büyükşehir Belediyesi 2019 yılı mayıs ayından bugüne kadar 30 bin 105 ton değerlendirilebilir atığı ekonomiye kazandırdı. Geri dönüşüme kazandırılan 18 bin 787 ton kağıt ile 319 bin ağaç, 7 bin 37 ton plastik ile 18 bin metreküp petrol, 2 bin 865 ton cam ile 2 bin ton cam hammaddesi, 1411 ton metal ile bin 856 ton metal hammaddesi, 75 bin metreküp depolama alan tasarrufu ve 526 bin metreküp su tasarrufu sağlandı.