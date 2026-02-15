Google Haberler

Samsun'da 4 büyüklüğünde deprem oldu

Son dakika gelişmesi... Samsun'un Vezirköprü ilçesinde saat 00.20'de 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Son depremler: Samsun'da 4 büyüklüğünde deprem oldu

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Vezirköprü ilçesi olan 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Kaynak: HABER MERKEZİ
