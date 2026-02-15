Son depremler: Samsun'da 4 büyüklüğünde deprem oldu

Samsun'da 4 büyüklüğünde deprem oldu
Son dakika gelişmesi... Samsun'un Vezirköprü ilçesinde saat 00.20'de 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Vezirköprü ilçesi olan 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) February 14, 2026
Büyüklük:4.0 (Mw)
Yer:Vezirköprü (Samsun)
Tarih:2026-02-15
Saat:00:20:48 TSİ
Enlem:41.11333 N
Boylam:34.96083 E
Derinlik:7 km
Detay:https://t.co/R4RGmMAYDe@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Kaynak: HABER MERKEZİ