Samsun'da akülü arabasıyla havuza düşen 4 yaşındaki çocuk boğulma tehlikesi geçirdi
Samsun'un Atakum ilçesindeki site havuzunun etrafında akülü oyuncak arabasıyla gezen 4 yaşındaki çocuk havuza düşerek boğulma tehlikesi geçirdi.
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Büyükkolpınar Mahallesi, Alaçam Caddesi'ndeki bir sitede oyuncak akülü arabasıyla gezen 4 yaşındaki Ö.A.I. havuza düştü.
Durumu fark eden baba A.I. çocuğunu kendi imkanlarıyla Samsun Eğitim Araştırma Hastanesi'ne götürdü.
Olay yerine polis ve olay yeri ekipleri sevk edildi.
4 yaşındaki çocuğun sağlık durumunun kritik olduğu öğrenildi.