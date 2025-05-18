Samsun'da Askeri Bando'dan Sefo sürprizi! Çocuklar da sahneye davet edildi

Samsun’da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında düzenlenen konser etkinliğinde Sahra Sıhhiye Okulu ve Eğitim Merkezi Bölge Bando Komutanlığı'na bağlı rütbelilerden oluşan bando takımı, Sefo’nun ünlü şarkısı "Bilmem mi"yi seslendirdi.

İlkadım ilçesindeki bir alışveriş merkezinin meydanında gerçekleşen etkinlikte, Albay Mahmut Köyüstü yönetimindeki bando ekibi, Asb. Kd. Üst Çvş. Ceyhun Tanrıseven’in solistliğinde sahne aldı.

Sahneye çocuklar da davet edildi

Askeri bando ekibi, marşlar ve türkülerle başladığı konserini Sefo’nun (Seyfullah Sağır) hit parçası "Bilmem mi" ile tamamladı. Performans sırasında sahneye çocuklar da davet edilerek şarkıya eşlik etti. Konsere katılan vatandaşlar da şarkıya hep bir ağızdan eşlik ederken, ortaya renkli görüntüler çıktı.