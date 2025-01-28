Samsun'da gemi yangını: Kontrol altına alındı

Samsun Ceynak Grup Samsunport Sanayi Rıhtımı'nda demirli bulunan Uçak Kardeşler-Menas'a ait Palau bayraklı Firuz G adlı kuru yük gemisinde sabah saatlerinde yangın çıktı. Yangına, yangın söndürme römorkörleri ile denizden müdahale edildi. İtfaiyenin de karadan destek verdiği çalışma sonucu yangın kontrol altına alındı. Yangının sebebi ise henüz belirlenemedi.

Ekiplerin soğutma çalışmalarının devam ettiği öğrenildi. Yangın ihbarının ardından bölgeye itfaiye, polis ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri sevk edilmişti.

"Dumandan etkilenen olmadı"

Konuyla ilgili açıklama yapan Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Ertan Özcan, dumandan etkilenmenin söz konusu olmadığını vurguladı:

"Bu sabah 09.00 sıralarında ‘Firuz G' isimli yük gemisinin eksi 1 katında bulunan makine dairesi ve jeneratör odasında henüz sebebini belirleyemediğimiz bir yangın meydana geldi.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne düşen gemi yangını ihbarı üzerine İlkadım itfaiye ekibimizden çok sayıda araç gereç ve personeli yangın bölgesine sevk ettik. Yangın bölgesinde yaklaşık 15 araç ve 50 personel çalıştı.

Bunun yanı sıra Büyükşehir Belediyesi SASKİ ekiplerimiz, ilçe belediyesinden su tankerleri, Sahih Güvenlik Komutanlığı'ndan söndüren gemileri ile yangın bölgesinde müşterek bir çalışma yapılarak, 2 buçuk saat süren hummalı çalışmanın ardından yangın kontrol altına alındı.

Soğutma çalışmalarımız devam etmektedir. Gemide yangın başladığı andan itibaren 5 personel kendi imkanlarıyla tahliye oldu. Akabinde biz yangın bölgesine intikal ederek söndürme çalışmalarına başladık. Dumandan etkilenme söz konusu olmadı. Ekiplerimiz içeride kişisel ekipmanlarını kullanarak yangına müdahale ettiler."

Vali'den açıklama

Samsun Valisi Orhan Tavlı, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Sanayi Rıhtım'a yanaşmış 'Firuze G' isimli Ro-Ro gemisinin makine dairesinde jeneratör arızasından kaynaklandığı değerlendirilen yangın çıktı. Geminin 33 personelinin tamamı sağlıklı şekilde karaya çıkmış, gerekli tüm tedbirler alınmıştır." ifadesini kullandı.