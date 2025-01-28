Samsun'da gemi yangını! Müdahale ediliyor
Samsun Limanı'ndaki kuru yük gemisinde çıkan yangını söndürme çalışmaları sürüyor. Samsun Valisi Orhan Tavlı tarafından yapılan açıklamada, gemi personelinin tamamının karaya çıkarıldığı belirtildi.
Samsun Limanı'nda bulunan kuru yük gemisinde yangın çıktı. Yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.
Edinilen bilgiye göre, Samsun Port Limanı'nda bulunan "Firuze G." isimli kuru yük gemisinin makine dairesinde yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekipleri, yangının söndürülmesi için çalışmalarını sürdürüyor.
Vali'den açıklama
Samsun Valisi Orhan Tavlı, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Sanayi Rıhtım'a yanaşmış 'Firuze G' isimli Ro-Ro gemisinin makine dairesinde jeneratör arızasından kaynaklandığı değerlendirilen yangın çıktı. Geminin 33 personelinin tamamı sağlıklı şekilde karaya çıkmış, gerekli tüm tedbirler alınmıştır." ifadesini kullandı.