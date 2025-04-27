Samsun'da heyelan: Baba ve iki çocuğu hayatını kaybetti

Samsun-Ordu kara yolunda bir alışveriş merkezinin yanında bulunan oto yıkama parkına saat 23.00 sıralarında toprak kayması meydana geldiği ve kaya parçalarının düştüğü bildirildi.

İhbar üzerine olay yerine AFAD, itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Toprak altında kalan 4 kişilik aileden anne Ç.K. yaralı olarak kurtarıldı. Ekipler, baba A.K. ve 2 çocuğuna ulaştı. Toprak altından çıkarılanlar, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Samsun Valisi Orhan Tavlı, bir ailenin araçlarını yıkarken göçük meydana geldiğini söyledi.

Ailenin 4 kişilik olduğunu vurgulayan Vali Tavlı, "Annemizi hastaneye ulaştırdık. Ayağında kırıklar var şu anda ameliyata alındı. Baba ve 2 çocuğunu da göçük altından çıkardık ve hastaneye sevk ettik. Hastaneden aldığımız bilgiye göre baba ve 2 yavrumuzu maalesef kaybettik." dedi.

Bakan Tunç: Soruşturma başlatıldı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Samsun’da meydana gelen heyelana ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Bakan Tunç şunları söyledi:

"Samsun ilimizin Canik ilçesinde bir akaryakıt istasyonunun bulunduğu yerde meydana gelen toprak kayması sonucu hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, göçükten yaralı olarak çıkarılan ve tedavi altına alınan vatandaşımıza acil şifalar diliyorum.

Hepimizi derinden üzen olayla ilgili Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatılmış olup 1 Cumhuriyet Başsavcıvekili ve 1 Cumhuriyet Savcısı görevlendirilmiştir. Soruşturma tüm yönleriyle titizlikle sürdürülmektedir.”