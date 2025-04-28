Samsun’da heyelan faciası! İstasyon müdürü gözaltına alındı

Samsun'un Canik ilçesinde bir akaryakıt istasyonunda meydana gelen heyelanda baba ve iki kızının hayatını kaybetmesiyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, istasyonun mesul müdürü gözaltına alındı.

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma çerçevesinde bir Cumhuriyet Başsavcıvekili ve bir Cumhuriyet Savcısı görevlendirildi. Soruşturma kapsamında, hakkında gözaltı kararı çıkarılan akaryakıt istasyonunun mesul müdürü K.Y., adresinde gözaltına alındı. Heyelanla ilgili adli süreç devam ediyor.

Annenin tedavisi sürüyor

Olayda yaralı olarak kurtarılan anne Çiğdem Kaya'nın (31) Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki tedavisinin sürdüğü bildirildi.

Hayatını kaybeden baba Adem Kaya (35) ile çocukları Ayla Kaya (7) ve Açelya Lina Kaya'nın (5) Samsun Adli Tıp Grup Başkanlığında tamamlanan otopsi işlemlerinin ardından, cenazelerin Terme ilçesi Akçaykaracalı Mahallesi'nde ikindi namazı sonrası toprağa verileceği öğrenildi.

Ne olmuştu?

Facia, Samsun-Ordu kara yolu üzerinde bir alışveriş merkezinin yanında yer alan oto yıkama parkının bulunduğu alanda, dün saat 23.00 sıralarında yaşandı. Araçlarını yıkayan aile, yaşanan toprak kayması ve düşen kaya parçalarının altında kalmıştı. Anne Çiğdem Kaya yaralı olarak kurtulurken, baba ve iki çocuk olay yerinde hayatını kaybetmişti.