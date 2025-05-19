Samsun’da kötü koku ihbarı: Yalnız yaşayan kişinin ölümü aylar sonra fark edildi
Samsun’un İlkadım ilçesinde bir apartmanda yayılan kötü koku üzerine yapılan ihbarda, zemin kattaki dairede yalnız yaşayan Irak uyruklu Adil Abdul Maher Muhsin’in yaklaşık 1,5-2 ay önce hayatını kaybettiği ortaya çıktı. Yapılan ilk incelemede, şahıstan geriye yalnızca kemiklerin kaldığı belirlendi.
Olay, İlkadım ilçesi Rasathane Mahallesi'nde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, apartman sakinleri yaklaşık bir aydır süren kötü kokudan rahatsızlık duyarak durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Zemin kattaki dairede yalnız yaşadığı öğrenilen Irak uyruklu 60 yaşlarındaki Adil Abdul Maher Muhsin’in evine giren ekipler, şahsın yaklaşık 1,5-2 ay önce hayatını kaybettiğini değerlendirdi.
Yapılan ilk incelemelerde yaşlı adamdan geriye yalnızca kemiklerin kaldığı tespit edildi. Ceset, otopsi yapılmak üzere Samsun Adli Tıp Kurumu Grup Başkanlığı’na gönderildi.
Soruşturma devam ediyor.