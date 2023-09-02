Samsun'da maganda kurşunu can aldı
Samsun'da bir kişi düğün sırasında havaya ateş açtı. Kurşunun isabet ettiği 34 yaşındaki adam hayatını kaybetti.
Samsun'un Bafra ilçesinde Karpuzlu Mahallesi'ndeki düğünde T.K.'nin havaya ateş etmesi sonucu yakındaki Ömer Yılmaz'ın (34) başına kurşun isabet etti.
İhbar üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Başından ağır yaralanan Yılmaz, Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Buradaki müdahalenin ardından Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edilen yaralı hayatını kaybetti.
Jandarma kaçan T.K.'nin yakalanması için çalışma başlattı.