Samsun'da olumsuz hava şartları denizde tehlike yaratıyor
Samsun Valiliği'nden yapılan açıklamada, Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı'ndan alınan verilere göre, Samsun'daki sahillerin tamamında öğleden sonra dalga yüksekliğinin 2 metreye ulaşmasının beklendiği aktarıldı. Olumsuz hava şartları nedeniyle denizde herhangi bir can kaybı yaşanmaması adına halka uyarı yapıldı.
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Samsun Valiliği, Karadeniz'de olumsuz hava şartları nedeniyle denize girilmemesi uyarısında bulundu.
Uyarı içeren açıklamada, "Muhtemel boğulma vakalarının önüne geçebilmek adına denize girilmemesini önemle duyurulur" ifadesine yer verildi.