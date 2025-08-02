Samsun'da uyuşturucu operasyonu
Samsun'da polis ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı.
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Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, İlkadım ve Atakum ilçelerinde uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik operasyon düzenlendi.
İHA'nın haberine gçre; aramalarda, 5 bin 698 adet sentetik ecza, 21,87 gram metamfetamin, 30 gram esrar ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi.
Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.