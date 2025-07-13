Samsun'da yastık kılıfında 265 bin uyuşturucu hap bulundu
Samsun’un Atakum ilçesinde polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda, yastık kılıflarına gizlenmiş 265 bin sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi. Narkotik ve İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin ortak çalışmasıyla gerçekleştirilen operasyonda, şüphelilerin araçlarında ve ikametlerinde aramalar yapıldı. Olayla bağlantılı 3 kişi gözaltına alınırken, soruşturmanın sürdüğü belirtildi.
Samsun'un Atakum ilçesinde düzenlenen operasyonda, yastık kılıfı içerisine saklanmış halde 265 bin adet sentetik ecza ele geçirildi. Olayla bağlantılı 3 şüpheli gözaltına alındı.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalarda önemli bir operasyona imza attı.
Ekipler, Atakum ilçesine bağlı Mevlana Mahallesi'nde belirlenen adreslere ve şüphelilere ait araçlara yönelik arama yaptı. Yapılan aramalarda, yastık kılıflarına gizlenmiş toplam 265 bin adet sentetik uyuşturucu hap bulundu.
3 kişi gözaltına alındı
Uyuşturucu madde ticaretine karşı yürütülen soruşturma kapsamında 3 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerle ilgili adli işlemlerin sürdüğü bildirildi.