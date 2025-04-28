Samsun’daki heyelan faciasında 2 şüpheli adliyeye sevk edildi

Samsun'un Canik ilçesinde meydana gelen ve bir baba ile iki kızının hayatını kaybettiği heyelanla ilgili akaryakıt istasyonunun sahibi M.Z.D. (80) ve istasyon müdürü K.Y. (62), "taksirle birden fazla kişinin ölümüne sebebiyet vermek" suçlamasıyla gözaltına alındı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği’nde ifadeleri alınan şüpheliler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi.

Ne olmuştu?

Olay, saat 23.00 sıralarında Toptepe Mahallesi'nde Lovelet AVM yanında bulunan Opet akaryakıt istasyonunda yaşandı. Dağdan kopan toprak ve kaya parçalarının akaryakıt istasyonunun oto yıkama bölümüne düşmesi sonucu burada araçlarını yıkayan Kaya ailesi göçük altında kaldı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda arama-kurtarma ve sağlık ekibi yönlendirildi. Çalışmalar sonucunda anne Çiğdem Kaya (31) yaralı olarak kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. İş makinelerinin desteğiyle devam eden çalışmalarda önce ailenin aracına, ardından da baba Adem Kaya (35) ile çocukları Açelya Mina (7) ve Ayla Kaya’nın (5) cansız bedenlerine ulaşıldı.