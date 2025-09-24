Samsun'daki heyelan faciasında iddianame tamamlandı! 2 şüpheli için müebbet talebi

Samsun'un Canik ilçesinde, akaryakıt istasyonunda meydana gelen ve baba ile iki çocuğun hayatını kaybettiği heyelan faciasına ilişkin hazırlanan iddianame tamamlandı. Savcılık, iki şüpheli hakkında "ömür boyu hapis" cezası talebinde bulundu.

Olay, 27 Nisan 2025'te saat 22.50 sıralarında Lovelet AVM yanındaki akaryakıt istasyonunda yaşandı. İstasyonun oto yıkama bölümünde aracını temizleyen Adem Kaya (35), eşi Çiğdem Kaya (31) ve çocukları Açelya Mina (7) ile Ayla Kaya (5) toprak kaymasının neden olduğu göçük altında kaldı. Baba ve iki çocuk yaşamını yitirirken, anne Çiğdem Kaya yaralı olarak kurtuldu.

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı'nın iddianamesinde, olayın iş güvenliği ihmalleri nedeniyle meydana geldiği kaydedildi. Çiğdem Kaya'nın hayati tehlikesi bulunmayan yaralar aldığı belirtildi. İddianamede, akaryakıt istasyonu sahibi Mehmet Zeki Gedikli'nin 2011'den bu yana gerekli iş güvenliği ve denetim yükümlülüklerini yerine getirmeden işletmeyi yürüttüğü, Kemal Yıldırım'ın ise sahada fiilen müdür gibi hareket ettiği ve sorumluluk kabul etmediği ifade edildi.

Bilirkişi raporu: Ruhsatsız ve tedbirsiz

Dosyaya giren bilirkişi raporunda, oto yıkama bölümünün tesisin vaziyet planında yer almadığı, ruhsat ve izin belgesinin bulunmadığı, ayrıca iş güvenliği tedbirlerinin alınmadığı belirtildi. Raporda, işletme yetkililerinin heyelan ve toprak kayması risklerini göz ardı ettiği vurgulandı.