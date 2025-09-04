Samsunspor UEFA listesi belli oldu: İşte Konferans Ligi kadrosu

UEFA Konferans Ligi’nde mücadele edecek olan Samsunspor, kadrosunu UEFA’ya bildirdi. Kırmızı-beyazlılarda, liste bildirimine dakikalar kala takımdan ayrılan Arbnor Muja’nın yerine yeni transfer Tanguy Coulibaly eklendi.

Dimata boşluğu doldurulamadı

Kıbrıs ekibi Pafos’a gönderilen forvet Nany Dimata’nın yerine yapılacak transferin listeye yetişmediği öğrenildi. Bu eksikliğe rağmen Samsunspor, hücum hattını genç oyuncu Ebrima Ceesay ile takviye etti. Malili forvet, şu ana kadar profesyonel olarak sadece 7 dakika süre almasına rağmen UEFA listesinde yer buldu.

Samsunspor’un UEFA Konferans Ligi kadrosu

Kaleciler: Okan Kocuk, Albert Posiadala, Efe Törüz

Defans: Joe Mendes, Rick van Drongelen, Logi Tomasson, Zeki Yavru, Toni Borevkovic, Soner Gönül, Lubo Satka, Yunus Emre Çift

Orta saha: Celil Yüksel, Soner Aydoğdu, Olivier Ntcham, Tahsin Bülbül, Carlo Holse, Franck Atoen, Antoine Makoumbou, Afonso Sousa, Emre Kılınç, Polat Yaldır, Tanguy Coulibaly, Anthony Musaba

Forvet: Marius Mouandilmadji, Ebrima Ceesay

Genç oyuncular da oynayabilecek

UEFA statüsü gereği listeye yazılmayan altyapıdan yetişmiş ve 21 yaş altı futbolcular da maçlarda forma giyebilecek. Bu kapsamda Bedirhan Çetin ve Muhammet Ali Özbaskıcı da Konferans Ligi’nde görev alabilecek.