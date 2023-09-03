Samsun'u sağanak vurdu, dört kişi ölümden döndü

Kentte gece saatlerinde başlayan sabah saatlerinde ise şiddetini artıran sağanak nedeniyle rögarlar taştı, trafikte aksamalar yaşandı, bazı ev ve iş yerlerini su bastı, ağaçlar devrildi.

Oluşan yoğun su birikintilerini tahliye etmek için ekipler yoğun çaba harcadı.

Saathane Meydanı, Gazi Caddesi, Cumhuriyet Caddesi, Belediyeevleri, İstasyon ve Kale mahallerinde yoğun su birikintileri oluştu.

Belediye ekipleri, şiddetli yağış sonrası tıkanan rögarları açmak ve yağmur suyunu tahliye etmek için çalışmalarını sürdürüyor.

'Su azdı, geçeriz diye düşündük'

Öte yandan 100. yıl Bulvarı Kilise Kavşağı'ındaki altgeçidi su bastı. Otomobilleriyle suyun içinde kalan 4 kişi yüzerek alt geçitten çıkmayı başardı.

Kadınların bağırması üzerine çevredekiler yardıma koştu. 4 kişi park halindeki bir otobüse alındı.

Kurtulan kadınlardan biri, alt geçide girerken suyun az olduğunu ve geçebileceklerini düşündüklerini ancak bir anda dolan alt geçitte suyun içinde kaldıklarını belirterek yüzerek kurtulabildiklerini anlattı.