Samuray kılıcıyla mimar Başak Cengiz’i öldüren Can Göktuğ Boz’a verilen cezayı onadı

Yargıtay 1. Ceza Dairesi, 9 Kasım 2021'de İstanbul'da yürürken samuray kılıcıyla vahşice katledilen mimar Başak Cengiz'in davasında önemli bir karar aldı. Daire, sanık Can Göktuğ Boz'a verilen ağırlaştırılmış müebbet ve diğer hapis cezalarını onadı. İstanbul Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesinin 22 Nisan 2022 tarihli kararını inceleyen Yargıtay, temyiz talebini reddetti.

Boz’a, "canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme" suçundan verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası takdiri indirim uygulanmadan onandı. Ayrıca, saldırıya müdahale etmeye çalışan Kaan Ağaca'ya tehditte bulunması nedeniyle verilen 4 yıl hapis cezası ve "ateşli silahlar ve bıçaklar ile diğer aletleri satın alma, taşıma veya bulundurma" suçundan verilen 1 yıl hapis cezası da onaylandı.

Evinde Çok Sayıda Kesici Alet Bulundu

Karara göre, Boz, saldırıyı "samuray kılıcı" olarak bilinen bir silahla gerçekleştirdi. Maktul Cengiz'in bedeninde 12 kesici delici alet izi tespit edildi. Savunmasında Boz, "can sıkıntısı ve mutsuzluk" nedeniyle bir kadına saldırmaya karar verdiğini belirtmiş, evinde de çok sayıda kesici delici alet bulunduğu ortaya çıkmıştı.

Olay günü evden aldığı samuray kılıcıyla sokakta yürüyen Başak Cengiz'e saldıran Boz, çevredekilerin engelleme çabalarına rağmen saldırısını sürdürerek, Ağaca'yı da "Yaklaşma, sana da saplarım!" diyerek tehdit etmişti.

Bu onama kararı ile sanık Can Göktuğ Boz’a verilen cezalar kesinleşmiş oldu.