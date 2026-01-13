Sanal POS ve ödeme uygulamalarına şikayet patlaması

Çözüm platformu Şikayetvar, son dönemde kamuoyunda yoğun biçimde tartışılan sanal POS ve dijital ödeme uygulamalarına ilişkin dikkat çekici verilerini paylaştı.

Sanal POS ve ödeme sistemlerine yönelik şikayetler yalnızca son bir haftada yüzde 247 oranında artış gösterdi.

Platform verilerine göre bir önceki ay bin 146 olan şikayet sayısı, yüzde 178’lik artışla 3 bin 190’a yükseldi. Bu tablo, bireysel kullanıcıların yanı sıra e-ticaret yapan işletmelerin de ödeme sistemleriyle ilgili ciddi sorunlar yaşadığını ortaya koydu.

En sık şikayet edilen başlıklar

Şikayetvar’a iletilen başvurular incelendiğinde, sanal POS ve dijital ödeme uygulamalarına ilişkin şikayetlerin şu başlıklarda yoğunlaştığı görüldü:

* Kullanıcı bilgisi ve onayı olmadan yapılan işlemler

* İzinsiz para çekimi ve güvenlik açıkları

* Ödeme iadesi süreçlerinde yaşanan gecikmeler

* Sanal POS başvuru ve onay süreçlerindeki belirsizlikler

* Ticari işlemlerde ödeme blokajları ve geç aktarımlar

* Teknik ve entegrasyon kaynaklı sistem hataları

Özellikle izinsiz işlemler ve ödeme iadelerinin gecikmesi, kullanıcıların en fazla mağduriyet yaşadığı konular arasında öne çıktı.

E-ticaret tarafında blokaj sorunu

Açıklamada, e-ticaret yapan işletmelerin de POS üzerinden gerçekleştirdikleri satışların bedellerinin uzun süre hesaplarına aktarılmaması veya gelirlerin bloke edilmesi nedeniyle ciddi nakit akışı sorunları yaşadığına dikkat çekildi. Bazı işletmeler, müşteri iadelerini gerçekleştiremediklerini ve bu nedenle ticari itibar kaybı yaşadıklarını bildirdi.

Güvenlik ve müşteri hizmetleri eleştirisi

Kullanıcılar, izinsiz çekimlerin yanı sıra müşteri hizmetlerine erişimde yaşanan zorlukları da yoğun biçimde dile getirdi. Şikayetlerde, itiraz süreçlerinin uzadığı, net ve tutarlı bilgilendirme yapılmadığı, bazı platformlarda ise muhatap bulunamadığı ifade edildi.