Sanatçı Alpay kimdir? Ahmet Alpay Nazikioğlu biyografisi
Sanatçı Alpay olarak bilinen Ahmet Alpay Nazikioğlu 91 yaşında hayatını kaybetti. Sanatçı Alpay'ın vefat haberini Nasuh Bektaş sosyal medya hesabından duyururken "Sanatçı Alpay kimdir" sorusu yoğun şekilde geliyor.
"Fabrika Kızı", "Eylül'de Gel" gibi şarkılarla hafızalara kazınan Sanatçı Alpay, 91 yaşında hayata gözlerini yumdu. Sanatçı hakkında detaylı bilgiye sahip olmayanlar "Sanatçı Alpay kimdir" sorusunu yöneltiyor.
Sanatçı Alpay kimdir?
Alpay, 18 Temmuz 1935'te Ankara'da doğdu. İlkokul, ortaokulu ve liseyi Ankara'da bitirdi. Lisede futbola merak salan Alpay, Ankara Demirspor'da futbol oynamaya başladı. Ardından Gençlerbirliği SK'nde profesyonel futbol hayatını sürdürürken Genç Milli Futbol Takımı'na seçildi.
Alpay, Ankara Hukuk Fakültesinde öğrenimini tamamladıktan sonra müzikal kariyerine 1960'larda başladı. Romantik folk ve rock tarzında deneysel müzikler yaptı, 1964'te kendi grubunu kurdu. Üç Hürel grubuyla beraber müzik çalışmalarında bulundu. Birçok Fransız Chanson 'unun ve İtalyan Napoliten'lerinin aranjmanlarını Türkçeye uyarlayarak seslendiren sanatçı ''Kara Tren'', "Eylül'de Gel" ve "Fabrika Kızı" gibi hit şarkılara imza attı. Alpay, Attilâ İlhan'ın bazı şiirlerini de yorumladı.
Alpay, Gezi Parkı olayları sırasında Ankara'da başından vurularak öldürülen Ethem Sarısülük için "Ethem'in Sessiz Çığlığı" adlı bir şarkı yaptı.
ALPAY'IN ALBÜMLEERİ
1964 - Girl in My Town
1965 - Kirpiklerini Ok Ok Eyle
1967 - Alpay
1968 - Alpay
1968 - Cennet Yolu
1969 - Asla Bir Daha Sevemem
1969 - Bekle Aynı Iskelede
1969 - Bir Tutam Saç
1973 - 7 Dilde Alpay
1975 - Alpay (Güven Parkı)
1978 - Aşk
1982 - 82 (Grup A1'le)
1984 - Sevgilerle (Grup A1 ile)
1987 - Hayalimdeki Resim (Grup A1 ile, 1995'te tekrar basılmıştır)
1988 - Dünden Bugüne (Grup A1 ile)
1990 - Gitme
1991 - Senin İçin
1993 - Anılarla Alpay
1993 - Eylül'de Gel Demiştim
1994 - Bu Kaçıncı Sevda
1996 - Ve Alpay 1996
1997 - Muhabbet Kuşları
2000 - Yüreğine Al "Küçük Bir Öykü..."
2001 - Tango&Latin
2002 - Küçük Bir Öykü... Best Of (Volume One)
2004 - Sessiz Kalma
2008 - En İyileriyle Alpay
2012 - Aşka Dair
ALPAY'IN 45'LİKLERİ
1964
Norma Mia (Alpay) / Maç Twist (Şanar Yurdatapan)
The Girl In My Town / Mi Sono Innamorato Di Te
Esterella Del Mar / If
First Kiss / Wheeping River
1965
Efem / Gelin Ayşem
Now I'm Alone / Tango Per Favore
Kara Tren / Waiting On The Hills
Usted / Luna De Benigrom
El Vagabundo / Una Ventura Mas
1967
Efem / Gelin Ayşem
Estrella Del Mar / Rodico
First Kiss / Wheeping River
Now I'm Alone / Tango Per Favore
Kara Tren / Waiting On The Hills
Usted / Luna De Benigrom
El Vagabundo / Una Ventura Mas
I'll Always Love You / O Mio Signore
Final (Şiir) / Ne Reviens Plus - Kirpiklerin Ok Ok Eyle
Et Je Sais / Little Bird - My Only Desire
E'Finita Cosi / Chove Chova
Son Dakikalarim / Kilimandjaro-Jamaica Fara Well
1968
Cennet Yolu / Dur Dur Gitme
1969
Boş Kadeh / Yağmur
Asla Bir Daha Sevemem / Kimse Bilmez Yarın Ne Olur
Bekle Aynı İskelede / Aşk Rüyası
Bir Tutam Saç / İnsan Hayal Ettiği Müddetçe Yaşar
Şehrazat / Bekleyiş
Raman - Gelin Ayşe / Kara Tren - Efem
Sen Gidince / La La La
1970
Susadım Sana / Seninle Ölmek
Tren / Bir Akşam
Fabrika Kızı / Kolejli Kız
Denizciler / Yapraklar Dökülmeden Gel
Toprak / Sendin Sevgilim
1971
Akça Kızlar / Suna
1972
Dağların Gözyaşları / Ağa Düşmüş Kadın
Hem Okudum Hem Yazdım / Solmuş Gonca Gül
Aşk Böyledir / Gönüllerde Bahar
1973
Can Karagözlüm / Sev Ölesiye
Kalenin Bayır Düzü / Köylü Kızı
Ah Berelim / Ilık Rüzgarlar
Yekte / Seni Dileniyorum
1974
Allah'ım Yeter / Dağlar Engel Oldu
Ben Armudu Dişlerim / Bak Kalbim
1975
Ayrılık Rüzgarı / Mecnun Derlerdi
1976
İşte Bak Yeni Bir Gün / Bütün İçkiler Benden Bu Gece (Atilla Engin)
Gözlerin / Sevmiştim Seni
1977
Eylül'de Gel / Gülen Yüzüme Bakıp Da
Aynı Yolun Yolcusu / Dünyalar Benim Olur
1979
Sensizliğimin Şarkısı / Aşkların Bittiği Bir Yer mi Var
Yeşil Gözler Sürmeli / İçimde Dinmez Sızısın (Grup A1 ile)