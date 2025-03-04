Sanatçı Edip Akbayram son yolculuğuna uğurlandı

Zatürre tedavisinden sonra geçirdiği iç kanama nedeniyle 53 gün yoğun bakımda kalan usta sanatçı Akbayram, 75 yaşında hayata veda etti. Akbayram için Teşvikiye Camisi'nde cenaze töreni düzenlenirken, taziyeleri Akbayram'ın eşi Ayten Akbayram ve kızı Türkü Akbayram kabul etti.

Törene katılan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu, şunları söyledi:

"Türk müziğinin çınarlarından birini daha kaybettik. Allah rahmet eylesin. Tüm sevenlerine, ailesine başsağlığı temenni ediyorum. Söyleyecek çok fazla bir şey yok. Sevenleri buradaydı, çok üzgünüz. Türk ozanlarının o kıymetli dizelerini dile getiren bir sanatçımızı kaybettik, başımız sağ olsun."

'İçimize çok büyük acılar ekti'

Oyuncu Menderes Samancılar, Akbayram'ın yerinin hiçbir zaman doldurulmayacağını dile getirerek, "Gerçekten iyi bir devrimci, önder, dost, arkadaştı. Hiçbir zaman unutmayacağız. Söyleyecek o kadar çok şey var ki. Mekanı cennet olsun. Arkadaşlarımızı sırayla gönderiyoruz. Edip ağabey de içimize çok büyük acılar ekti. Dileriz ki bu acıları çok sık yaşamayız." ifadelerini kullandı.

Cenazeye, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Erol Evgin, Deniz Seki, Selami Şahin, Metin Özülkü, Onur Akın, Kerem Görsev, Ercan Kesal, Sinan Özen, Gülben Ergen, Halil Ergün ve Ali Sunal da katıldı.

Kılınan cenaze namazının ardından Edip Akbayram'ın cenazesi, Karacaahmet Mezarlığı'na defnedildi.