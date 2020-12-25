Sanatçı Engin Nurşani hayatını kaybetti

Bir süredir gırtlak kanseri tedavisi gören Türk Halk Müziği Sanatçısı Engin Nurşani hayatını kaybetti.

Halk ozanı Aşık Ali Nurşani’nin oğlu müzisyen Engin Nurşani, geçen yıl gırtlak kanserine yakalanıp müzik kariyerine ara vermek zorunda kalmıştı. Üsküdar’da bulunan özel bir hastanede tedavi altına alınan Nurşani, 11 gün önce akciğer enfeksiyonu nedeniyle yoğun bakıma alınmıştı.

Bugün hastaneden yapılan açıklamada, “1 buçuk yıl önce yakalandığı nazofarenks (gırtlak) kanseriyle mücadele eden Engin Nurşani'nin tedavisine yatan hasta servisimizde devam ediliyordu. Maalesef bugün saat 07.00’de hayatını kaybetti. Kendisine Allah’tan rahmet, ailesi ve sevdiklerine sabır diliyoruz” denildi.

Engin Nurşani hakkında

Engin Nurşani, 9 Ocak 1984 tarihinde dünyaya geldi. 2003'te 'Adına Bir Çizik Çektim' albümü ile müzik kariyerine başlayıp, 2019'da gırtlak kanseri hastalığına yakalanıp müzik kariyerine geçici ara verinceye kadar toplam sekiz albüm çıkardı.

Küçük yaşlarından beri babasından müzik eğitimi aldı, yanında konserlerine katıldı. Nurşani, babası gibi halk ozanı olmak istemiş, ancak babası oğlunun daha iyi bir meslek seçmesini istemiş, bu kararına karşı çıkmıştı. 2003'ün başlarında Engin, babasından habersiz, ilk albümü olan Adına Bir Çizik Çektim albümünü çıkartacağı İstanbul'a geldi ve profesyonel müzik kariyerine başladı.

Temmuz 2019'da ise babası Ozan Ali Nurşani'nin sosyal medyadan oğlunun hastalandığını belirterek, yardım istemesiyle kamuoyu Engin Nurşani'nin gırtlak kanseri olduğunu öğrenmişti.