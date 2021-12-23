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Sanatçı Faruk Tınaz hayatını kaybetti

Türk Sanat Müziği Sanatçısı Faruk Tınaz hayatını kaybetti.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Türk Sanat Müziği Sanatçısı Faruk Tınaz'ın hayatını kaybettiği açıklandı.

Sanatçının ölümü, aynı zamanda yönetim kurulu üyesi olduğu Türkiye Jokey Kulübü'nün internet sitesinde duyuruldu. 

Açıklamada, "Kulübümüz Yönetim Kurulu Üyesi Faruk Tınaz’ı kaybetmiş olmanın derin üzüntüsü içerisindeyiz. Merhuma Allah’tan rahmet, başta kederli ailesi olmak üzere yakınlarına ve atçılık camiamıza başsağlığı dileriz." denildi.

Bir süredir Kanser tedavisi gören Tınaz, 65 yaşındaydı.

 

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