Sanatçı Göksel Arsoy, son yolculuğuna uğurlandı

Göksel Arsoy için Levent'teki Barbaros Hayreddin Paşa Camii'nde düzenlenen cenaze törenine ailesi ve yakınları ile siyaset, sinema ve sanat dünyasından çok sayıda kişi katıldı.

Törende taziyeleri kabul eden kızı Aşkım Arsoy Sağıroğlu, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Baba kaybı çok zor ama gurur duyuyorum ki çok seveni var, çok güzel bir şey. Her zaman adını yaşatacağız" dedi.

"Ben sadece sinema değil, sinema ve sahne sanatçısıyım"

Yeşilçam'ın, babası için çok şey ifade ettiğini dile getiren Sağıroğlu, "Yeşilçam onun hayatıydı uzun süre ama zamanında bıraktı. Hep 'Ben zamanında bıraktım.' derdi. Ticarete atıldı. Hayatını başka türlü devam ettirdi ama ona rağmen hiçbir zaman unutulmadı bu çok güzel bir şey" ifadesini kullandı.

Sanatçın oğlu Gökhan Arsoy ise babasının çok özel bir hayat sürdüğünü belirterek, şunları kaydetti:

"Çok az insana nasip olacak bir hayat yaşadı ve kendi evinde hastane görmeden ailesiyle, kendi yatağında yumuşakça gitti babam. Tabii çok büyük bir değer kayboldu. Sadece sinema değil aynı zamanda sahne sanatçısıydı. Öyle anılmayı istedi benden. 'Ben sadece sinema değil, sinema ve sahne sanatçısıyım' dedi. Yıllarca Yeşilçam'da emek verdi. Yeşilçam'dan geçenler arasında en uzun yıllar sahnede yer aldı. Sonrasında birçok faaliyette, birçok başkanlıklarda bulundu. Çok özel bir insandı. Kendini yetiştirmiş ve özel olmuş. Çok büyük bir karakterdi babam. Allah rahmet eylesin."

Torunu Emir Sağıroğlu da dedesini kaybetmekten dolayı büyük üzüntü duyduğunu aktararak, torunu olmaktan gurur duyduklarını dile getirdi.

"Paha biçilmez bir hazine üzerinde oturuyoruz"

Cenaze törenine katılan Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürü Birol Güven, bir efsaneyi daha kaybettiklerinin altını çizerek, "Gerçekten öyle bir jenerasyon ki bizde öyle derin izler bıraktı ve öyle duygular yaşattılar ki bize. Hepsi gerçekten bize bir hazine devretti. Çok kıymetli bir arşivimiz var. Onun üzerine inşa ettiğimiz çok büyük endüstriye sahibiz şu anda. Türkiye gerçekten büyük bir sinema ülkesi ve biz bunu onlara borçluyuz" değerlendirmesinde bulundu.

Yeşilçam sinemasının tüm imkansızlıklara rağmen büyük bir başarı ortaya koyduğunu vurgulayan Güven, şunları söyledi:

"Gerçekten tüm yokluklara rağmen ortaya koydukları eserler var. O yüzden bir mucize sinemasından bahsedebiliriz. Bugün çok yüksek bir teknolojiye sahibiz. Dünyanın en iyi kameraları, en güzel ışıklar, montaj setleri bizde. Yapay zekamız bile var ama Yeşilçam'ın bizim üzerimizde yarattığı duyguya maalesef ulaşamıyoruz. Bence bu büyük üstatların değeri her geçen gün daha da artacaktır diye düşünüyorum. Paha biçilmez bir hazine üzerinde oturuyoruz. Hepsinin mekanları cennet olsun, Allah rahmet eylesin. Nur içinde yatsınlar."

Oyuncu Halil Ergün ise Göksel Arsoy'un sinema için büyük bir zenginlik olduğunu vurgulayarak, "Çok özel bir insandı inanın. Zenginliğidir sinemamızın, Göksel Arsoy ve onunla beraber sinemayı devam ettirenler. Kasabamızda sinemamız vardı,. Onların filmleri gelirdi. Haftada iki tane film gelirdi. Onlar, koşa koşa seyrettiğimiz insanlardı" ifadelerine yer verdi.

Üzerine Galatasaray bayrağı ile adını taşıyan kitapların konulduğu cenaze, törenin ardından omuzlara alınarak son yolculuğuna uğurlandı.

Kılınan cenaze namazının ardından usta oyuncunun naaşı, Zincirlikuyu Mezarlığı'ndaki aile kabristanında toprağa verildi.