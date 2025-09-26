Sanatçı Güllü, 51 yaşında hayatını kaybetti

Türkiye müzik dünyası önemli bir sesini kaybetti. Ünlü şarkıcı Güllü, Yalova’nın Çınarcık ilçesindeki evinin balkonundan düşerek 51 yaşında hayatını kaybetti.

Acı haberi sanatçının oğlu Tuğberk, sosyal medya hesabından duyurdu.

Tuğberk, “Güllü’yü bu gece yaşanan elim bir kaza sonucu kaybettik. İntihar haberleri asılsızdır” ifadesini kullandı.

Cenaze ile ilgili bilgilerin daha sonra paylaşılacağını belirten Tuğberk, sözlerini “Başımız sağ olsun” ifadeleriyle tamamladı.

Güllü kimdir?

Sahne adıyla Güllü olarak tanınan sanatçı Gül Tut, 15 Ekim 1973'te Beyoğlu'nda doğdu.

Pek çok başarılı albüme imza atan Güllü, 15 yaşında düğün salonlarında şarkı söyleyerek sahneye adım attı. Güllü, şarkılarındaki Roman havalarıyla ün kazandı.

Sanatçının Her Şeyim Oldun, Sabah Olmadan, Ödüm Kopuyor, Değmezmiş Sana, Kopamam Senden, Oyuncak Gibi, Acımıyorsan, Unutamazsın Beni, Bendeki Sen ve Varlığın Yeter gibi önemli hit parçaları vardır.