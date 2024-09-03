Sanatçı Mehmet Güleryüz hayatını kaybetti (Mehmet Güleryüz kimdir, neden öldü?)

Türk sanatının önde gelen isimlerinden Mehmet Güleryüz, kanserle olan uzun mücadelesini kaybederek 86 yaşında Paris'te hayatını kaybetti.

Bir süredir Paris'te tedavi gören Güleryüz, Türk resim sanatına yaptığı katkılarla tanınıyordu.

Mehmet Güleryüz kimdir?

1938’de İstanbul’da doğdu.

Mehmet Güleryüz, Türk ressam, yazar ve tiyatro sanatçısı. Gürcü asıllı bir aileden gelen sanatçı, ilk ve orta öğrenimini tamamladıktan sonra, lise eğitimini Saint Benoit Fransız Lisesi'nde aldı. 1958 yılında, bugünkü adıyla Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi olan İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Resim Bölümü'ne girdi ve 1966 yılında bölüm birincisi olarak mezun oldu. Akademideki eğitimi sırasında tiyatro çalışmalarına da zaman ayırarak oyunculuğunu geliştirdi ve 1963 yılında Asaf Çiğiltepe’nin yönettiği Arena Tiyatrosu'nda profesyonel oyunculuğa adım attı. Aynı yıl kişisel sergisini açarak sanat kariyerine başladı.

Devlet bursu ile Paris'e giden Güleryüz, burada resim ve litografi üzerine ihtisas yaparak ilk heykellerini yarattı ve taş baskı ile yüksek resim dallarında kendini geliştirdi. 1975 yılında Türkiye'ye döndü ve mezun olduğu akademide beş yıl boyunca öğretim görevlisi olarak çalıştı. 1980'de görevinden istifa ederek New York'a gitti ve 1985 yılına kadar orada kaldı. Türkiye'ye dönüşünde 2000 yılına kadar kendi atölyesinde sanat eğitimi verdi ve 1986'da Kalın adlı sanat dergisini yayımladı. 1988'de, 25 yıllık birikimini İstanbul'da Nan Freeman'ın metniyle birlikte ilk retrospektif sergisinde sundu. 1989'da Uluslararası Plastik Sanatlar Derneği'nin kurucu başkanlığını üstlenerek, bu görevini 1992 yılına kadar sürdürdü. 1991 ve 1992 yıllarında Ankara ve İstanbul'da büyük projeler gerçekleştirdi.

1998 yılında, Süleyman Demirel'in Cumhurbaşkanlığı döneminde aldığı "Devlet Sanatçısı" unvanının iptali için Danıştay'a başvurdu ve 2000 yılında bu unvanlar geri alındı.

2013'ten itibaren Paris'te yaşamaya başlayan Güleryüz, kurduğu sanat atölyesinde çalışmalarını sürdürüyordu.

Ödüller

1966 Mezuniyet Yarışması Birincilik Ödülü

1979 Sedat Simavi Vakfı Ödülü, İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Festivali (Altın Madalya)

1987 Uluslararası İskenderiye Bienali, Üçüncülük Ödülü

1990 İstanbul Eğitim ve Kültür Vakfı, Yılın Ressamı

1995 Nokta Dergisi Doruktakiler Plastik Sanatlar Ödülü

2000-2001 Yılın Sanatçısı, Ankara Sanat Kurumu

2003 Resimde Onur Ödülü, Beykent Üniversitesi

2007 20’ Festival International des Arts Plastiques - Mahres - Tunus Onur Ödülü

2007 2. Altın Lale Güzel Sanatlar ‘En İyi Ressam’ Ödülü

İstanbul Devlet Resim ve Heykel Müzesi

Ankara Devlet Resim ve Heykel Müzesi

İstanbul Modern Sanat Müzesi

Sakıp Sabancı Koleksiyonu

Merkez Bankası Çağdaş Türk Resmi Koleksiyonu

Fransa Kültür Bakanlığı Koleksiyonu

Türkiye Cumhuriyeti Kültür Bakanlığı Koleksiyonu

Eczacıbaşı Koleksiyonu

New York Üniversitesi Koleksiyonu

Karl Hermann Klock Koleksiyonu, Duisbourg

Yer aldığı tiyatro oyunları



1960 Akademi Tiyatrosu - Şehirli Kız

1960 Zahne-Z - Güneşte 10 Kişi

1961 Akademi Tiyatrosu

1961 Adım Tiyatrosu - İp

1963 Arena Tiyatrosu - Kral Übü

1963 Arena Tiyatrosu - Arslan Asker Schweik

1963 Arena Tiyatrosu - Başkalarının Kellesi

1963 Arena Tiyatrosu - Kayıp Mektup

1998-2001 İstanbul Devlet Tiyatrosu - Bir Küçük İş İçin Yaşlı Bir Palyaço Aranıyor

Oynadığı dizi ve filmler



1990 Kurtuluş

1994 Bir Yaz Yağmuru

1996 Köstebek

1997 Kuşatma

1997 Bir Doğu Masalı

2003 Crude

2007 Sis ve Gece