İki buçuk yıldır akciğer kanseri tedavisi gören ve yoğun bakıma kaldırılan sanatçı Mehtap Ar, hayatını kaybetti.

Hastaneden yapılan yazılı açıklamada, "Akciğer kanseri tanısı ile 2018 yılından bu yana tedavisi hastanemizde devam eden Sn. Mehtap Ar, çoklu organ yetmezliği nedeniyle 10 Nisan 2021 tarihinde vefat etmiştir." denildi.

Merhum şarkı sözü yazarı Aysel Gürel’in kızı ve sanatçı Müjde Ar'ın da kardeşi olan Mehtap Ar, 6 Nisan'da 64 yaşına basmıştı.

Mehtap Ar kimdir?

Mehtap Ar, 6 Nisan 1957’de İstanbul’da dünyaya geldi. Ünlü şarkı sözü yazarı Aysel Gürel ile Tercüman Gazetesi muhabirlerinden Vedat Akın’ın kızı olan Ar, anne ve babasının ayrılmaları dolayısıyla ablası Müjde Ar ile birlikte dedesinin yanında büyüdü.

Birçok film ve dizide de rol alan Ar, 2000 yılında Mehtap Ar Çocuk Tiyatrosu adıyla bir çocuk tiyatrosu kurdu, turnelere çıkarak Anadolu’yu dolaştı. Ar’ın ikinci evliliğinden Söz Ar adında bir oğlu bulunuyor.