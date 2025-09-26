Sanatçı Nalan Höke Turan, İtalya'ya vize başvurusu yapmak isterken 90 bin TL dolandırıldı

Cumhurbaşkanlığı Klasik Türk Müziği Korosu sanatçısı Nalan Höke Turan, İtalya vizesi başvurusu sırasında dolandırıcıların tuzağına düşerek 90 bin TL kaybetti.

Cumhurbaşkanlığı Klasik Türk Müziği Korosu Sanatçısı Nalan Höke Turan, dolandırıcılar tarafından oluşturulan sahte internet sitesinden İtalya’ya vize başvurusunda bulundu.

Pasaport, belge ve 90 bin TL gönderen Turan, şüphelilere ulaşamayınca dolandırıldığını fark etti.

Şikayet üzerine, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Sahtecilik, Dolandırıcılık ve Bilişim Suçları Soruşturma Bürosu'nca soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında şebekenin 20 vatandaşı mağdur ettiği tespit edildi. Savcılık tarafından verilen talimat ile 8 ilde yapılan operasyonlarda 12 şüpheli gözaltına alındı. Bir şüpheli emniyet işlemlerinin ardından serbest bırakılırken 11 şüpheli ise adliyeye sevk edildi.