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Sanatçı Nuray Hafiftaş hayatını kaybetti

Türk halk müziği sanatçısı Nuray Hafiftaş, bir süredir kanser tedavisi gördüğü hastanede 54 yaşında vefat etti.

Sanatçı Nuray Hafiftaş hayatını kaybetti
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Geçirdiği kalın bağırsak ameliyatının ardından bir süredir kanser tedavisi gören Türk halk müziği sanatçısı Nuray Hafiftaş, Emsey Hospital Kanser Merkezi'nde yaşamını yitirdi.

Nurat Hafiftaş kimdir?

Nuray Hafiftaş, 8 Ağustos 1964'te Ardahan'ın Çıldır ilçesinde doğdu. İstanbul Teknik Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'ndan mezun olan sanatçı, İstanbul Belediye Konservatuvarı İcra Heyeti'nde 4 yıl kadrolu devlet sanatçısı olarak yer aldı, aynı yıllar İstanbul Radyosu'nda da sözleşmeli sanatçı olarak çalıştı.

Birçok albümü bulunan sanatçı, 100'ü aşkın söz ve besteye imza attı.

Kaynak: AA

Son dakika nuray hafiftaş

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