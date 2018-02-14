Sanatçı Nuray Hafiftaş hayatını kaybetti
Türk halk müziği sanatçısı Nuray Hafiftaş, bir süredir kanser tedavisi gördüğü hastanede 54 yaşında vefat etti.
Geçirdiği kalın bağırsak ameliyatının ardından bir süredir kanser tedavisi gören Türk halk müziği sanatçısı Nuray Hafiftaş, Emsey Hospital Kanser Merkezi'nde yaşamını yitirdi.
Nurat Hafiftaş kimdir?
Nuray Hafiftaş, 8 Ağustos 1964'te Ardahan'ın Çıldır ilçesinde doğdu. İstanbul Teknik Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'ndan mezun olan sanatçı, İstanbul Belediye Konservatuvarı İcra Heyeti'nde 4 yıl kadrolu devlet sanatçısı olarak yer aldı, aynı yıllar İstanbul Radyosu'nda da sözleşmeli sanatçı olarak çalıştı.
Birçok albümü bulunan sanatçı, 100'ü aşkın söz ve besteye imza attı.
Kaynak: AA