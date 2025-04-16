Sanatçılardan Sırrı Süreyya Önder'e geçmiş olsun mesajları

TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumu ciddiyetini koruyor.

Önder, aort damarının yırtılması sonucu dün gece ameliyata alınmıştı. Sabah saatlerinde yoğun bakıma alınan Önder'in sağlık durumu hakkın bilgi veren doktorlar, hayati riskinin sürdüğünü kaydetti.

Ünlüler de, yaşam savaşı devam eden Sırrı Süreyya Önder'le ilgili sosyal medya hesaplarından bazı paylaşımlarda bulundu.

Sanatçıların Sırrı Süreyya Önder'le ilgili paylaşımları

İşte ünlülerin Önder ile ilgili paylaşımları...

Önder'le ilgili paylaşım yapan ünlülerden Teoman, "Sırrı Abi. Eğer ölürsen, İçimden kocaman bir parça daha kopacak. Çok sevdiğim, saydığım, çok beğendiğim, içimi ısıtan biri daha gitmiş olacak buradan. İrfan Alış’ın gidişi gibi. Ölme Sırrı Abi. Benimle yine dalga geç. Güldür beni." notuyla bir gönderi yayınladı.

Bu gönderiyi Instagram'da gör Teoman (@teoman)'in paylaştığı bir gönderi

Ünlü şarkıcı Seda Sayan, ise "Allah şifa versin Dualarım seninle" diyerek paylaşımda bulundu.

Yazar Gani Müjde, "Aort yırtılması maalesef zorlu bir durum. Umarım Sevgili Sırrı Süreyya tez zamanda atlatır bu badireyi de. Diren be kardeş... Zaten üzülecek çok şey varken sen sevindir bari..." notuyla Önder'le ilgili paylaşımda bulundu.

Aort yırtılması maalesef zorlu bir durum. Umarım Sevgili Sırrı Süreyya tez zamanda atlatır bu badireyi de. Diren be kardeş... Zaten üzülecek çok şey varken sen sevindir bari... pic.twitter.com/ayIityjseC — Gani Müjde (@GaniMujde) April 15, 2025

Oyuncu ve komedyen Ata Demirer, Sırrı Süreyya Önder ile ilgili şunları paylaştı:

"Anlatacak çok hikayen yapacak çok işin var Sırrı abi. İnşallah bunu da atlatacaksın ve karşılaştığımızda yine beni çok güldüreceksin biliyorum! Geçmiş olsun kalbimiz seninle."

Yönetmen Ezel Akay ise Önder ile ilgili, "dürüst, içten, yalan söylemeyen, ahlaklı, vicdanlı ve "diğerkam" bir siyasetçi arıyorsanız, Sırrı Süreyya Önder gibi bir iki kişi daha var... Ama "dost" arıyorsanız, onun gibisini bulamazsınız! Sırrı'cım dayan, lütfen dayan..."paylaşımında bulundu.