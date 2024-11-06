Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır: AR-GE harcamaları 16 milyar dolara, insan kaynağı 291 bine ulaştı
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye İstatistik Kurumu'nun 2023 yılına ilişkin 'Araştırma ve Geliştirme Faaliyetleri Araştırması' sonuçlarını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla değerlendirdi. AR-GE harcamalarının geçen yıl itibarıyla 12 milyar dolardan 16 milyar dolara yükseldiğini belirten Kacır, insan kaynağının da 19 bin artarak 291 bine ulaştığına dikkati çekti.
Bakan Kacır, Türkiye'nin 2023'teki AR-GE faaliyetleri harcamalarını değerlendirdi. Kacır, Türkiye'nin, teknoparkları, AR-GE ve tasarım merkezleri ve güçlü araştırma-geliştirme insan kaynağıyla küresel bir AR-GE üssüne dönüştüğünü bildirdi.
AR-GE harcamalarının geçen yıl itibarıyla 12 milyar dolardan 16 milyar dolara yükseldiğini belirten Kacır, insan kaynağının da 19 bin artarak 291 bine ulaştığına dikkati çekti.
Bakan Kacır, özel sektörün AR-GE harcamalarındaki payının artmasının, bu alanda atılan adımların başarısını gösterdiğini ifade ederek, şunları kaydetti: "AR-GE faaliyetlerimizde 2023'te rekorlar kırdık. Türkiye, teknoparkları, AR-GE ve tasarım merkezleri ve güçlü araştırma-geliştirme insan kaynağıyla küresel bir AR-GE üssüne dönüşüyor. HIT-30, Hamle, Yeşil-Dijital Dönüşüm Destek programlarımız ve yatırım teşviklerimizle, Türkiye'nin yüksek teknoloji alanındaki yükselişi hız kesmeden devam edecek."