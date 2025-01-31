Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, OSB'lere yatırım başvuru sayısını açıkladı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Organize Sanayi Bölgeleri (OSB) yönetmeliğinde 2024 yılında yapılan düzenleme ve uygulamalarla ilgili açıklamalarda bulundu.

Kacır, uygulamanın ilk dört ayında; 153 OSB’de 1076 yatırım yeri için sanayicilerden 2010 başvuru geldiğini kaydetti.

Bakan Mehmet Fatih Kacır'ın açıklaması

Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Bakan Mehmet Fatih Kacır, yeni düzenleme ve uygulamaların sanayiciler tarafından büyük ilgi gördüğünü kaydetti:

"Organize Sanayi Bölgelerinde şeffaflık ve kural bazlı tahsis sürecimiz sanayicilerimiz tarafından büyük ilgi görüyor.

Her ayın ilk pazartesi günü, OSB’lerde tahsise açılan tüm yatırım yerlerini çevrimiçi erişime sunduğumuz uygulamanın ilk 4 ayında; 153 OSB’de 1076 yatırım yeri için sanayicilerimiz 2010 başvuru gerçekleştirdi. Yatırım, istihdam, üretim ve ihracat rotasında; Durmak, duraksamak yok!"