Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır: 'Yerli patent başvurularında yeni bir rekor kırdık'

Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT) tarafından TÜRKPATENT Akademi Tanıtım Töreni ve Yapay Zeka Destekli Dijital Dönüşüm Projesi İmza Töreni düzenlendi.

Törene katılan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır burada yaptığı konuşmada, son 22 yılda attıkları adımlarla TÜRKPATENT’i yalnızca fikri mülkiyeti tescil eden değil, aynı zamanda fikri mülkiyet portföyünün ve yenilik ekosisteminin gelişimine katkı sağlayan bir kuruma dönüştürdüklerini belirtti.

"Yerli patent başvurularında dünyada 12'nciyiz"

Geçerli tescile sahip sınai mülkiyet portföyünü 22 yılda 93 binden 2 milyonun üzerine çıkarıldığını belirten Kacır, yerli patent başvurularında dünyada 12’nci, marka başvurularında 6’ncı, tasarım başvurularında ise 2’nci sırada olunduğunu kaydetti.

"Dijital akademiyi devreye alacağız"

Bakan Kacır, TÜRKPATENT AKADEMİ ile Türkiye'nin her köşesinden katılımcılara ulaşarak, zaman ve mekandan bağımsız bir dijital akademiyi oluşturacaklarını kaydetti:

“Dünyanın en fazla ziyaretçi sayısına sahip Uluslararası Buluş Fuarı’nı (ISIF) 2019 yılından bu yana TEKNOFEST bünyesinde düzenliyoruz. Bugün de fikri mülkiyet alanında nitelikli insan kaynağı havuzumuzu genişletme adına yeni ve önemli bir adımı hayata geçiriyoruz.

TÜRKPATENT AKADEMİ ile coğrafi engelleri ortadan kaldırarak ülkemizin her köşesinden katılımcılara ulaşacak, zaman ve mekandan bağımsız bir dijital akademiyi devreye alacağız. Patentten markaya, tasarımdan coğrafi işaretlere kadar geniş yelpazedeki bir bilgi külliyatını vatandaşlarımızın hizmetine sunuyoruz.”

Mehmet Fatih Kacır ayrıca, halihazırda bin 200 dakikadan fazla içeriğe sahip 56 eğitim modülünü bünyesinde barındıran akademiyi, önümüzdeki dönemde dijital kitaplar ve yayınlarla zenginleştirerek daha kapsamlı bir öğrenme deneyimi sunacaklarını da vurguladı.

"Çin’den sonra dünyada ikinci sıradayız"

Bakan Kacır, Türk Patent ve Marka Kurumu’nu, ülkedeki fikri sermayenin yalnızca koruyucusu olmanın ötesinde aynı zamanda gelişiminin de öncüsü haline getireceklerini ifade etti.

Bu doğrultuda, Türkiye’nin kültürel mirasını ve zenginliğini coğrafi işaretle tescilleyerek hem üreticiyi hem de tüketiciyi koruma altına almaya devam ettiklerini söyleyen Kacır, açıklamalarını şöyle sürdürdü:

“Bin 680 Yerli coğrafi işaret tescili ile Çin’den sonra dünyada ikinci sıraya yükseldik. Ticarileşme ve uluslararası markalaşma hususunda önemli bir adım olan Avrupa Birliği Coğrafi İşaret tescil sayımız bir yılda 18’den 29’a ulaştı.

Zengin kültürel değerlerimizi, tarihi birikimimizi, bu toprakların bereketini, ürünlerimizin hikayelerini bir araya toplayarak geniş kitlelere taşıyacağımız etkinlikleri 2025'te hep birlikte icra edeceğiz.

Türkiye Yüzyılında kurumumuza biçtiğimiz bir diğer kritik rol ise ülkemizin güçlü Ar-Ge ve inovasyon sisteminin çıktısı olan patentlerin ticarileştirilmesi ve ekonomik değere dönüşmesinin önündeki engellerin kaldırılmasıdır. Bu doğrultuda, yenilikçi sanayiye entegre edilmesi, girişimcilere ve yatırımcılara sunulması için etkin mekanizmalar geliştirmeye devam edeceğiz.”