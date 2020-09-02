Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: Enfeksiyon Kontrol Önlemleri Kılavuzu hazırlayacağız
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, "YÖK ile Yükseköğretim Kurumlarında Sağlıklı ve Temiz Ortamların Geliştirilmesi ve Enfeksiyon Kontrol Önlemleri Kılavuzu'nu hazırlayacağız" dedi.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "YÖK ile Yükseköğretim Kurumlarında Sağlıklı ve Temiz Ortamların Geliştirilmesi ve Enfeksiyon Kontrol Önlemleri Kılavuzu'nu hazırlayacağız." dedi.
Varank şunları söyledi:
"Kılavuz, COVID-19 salgını ve bulaşıcı hastalıklarla mücadele kapsamında üniversitelerde sağlıklı ortamlar oluşturmaya odaklanacak.
Kaynak: AA