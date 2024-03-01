Sanayicilik bilinci oluşumunda da etkin rol oynadı
Merhum Nezih Demirkent ile özdeşleşen ve ekonomi basınına öncülük yapan DÜNYA Gazetesi, özellikle Anadolu iş insanlarının rehberi ve sesi olmasının yanı sıra sanayicilik bilinci oluşumunda da etkin rol oynamıştır.
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SANKO Holding Onursal Başkanı Abdulkadir KONUKOĞLU
DÜNYA, ülkemizde ekonomi basınının güzide isimlerinin yetiştiği okul olmuştur. DÜNYA Gazetesi’nin 44’üncü kuruluş yılını kutlar, Nezih Bey başta olmak üzere hayatını kaybeden çalışma arkadaşlarınıza Allah’tan rahmet dilerim.