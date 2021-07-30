Sanayiyi Suriyeliler mi ayakta tutuyor?

Tamer IŞITIR

Ne Oldu?

Muhalefetin “Suriyeli göçmenleri geri göndereceğiz” çıkışlarına iktidar cephesinden eski AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Yasin Aktay, “İşverenler, yatırımcılar, sanayiciler Suriyelilerden memnun. Bazı yerlerde Suriyelileri çekin, ülke ekonomisi çöker” demişti. Densa Holding YKB Ömer Sabancı’nın eşi Arzu Sabancı’nın “Ülkemde mülteci istemiyorum” şeklinde yaptığı paylaşıma destek veren CHP’li Engin Özkoç, “Nerede iş dünyasının diğer babayiğitleri?” diye sorarken, bu kez de Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki "Bazı şehirlerde sanayiyi onlar ayakta tutuyorlar” diyerek tartışmaya katıldı. Özhaseki’nin yorumları iş çevrelerinden tepki aldı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki: Bunları kimse gönderemez. İleri geri konuşuyorlar öyle. Öyle bir şeyin olacağını da kimse düşünmesin. Şimdi bazı şehirlerde sanayiyi onlar ayakta tutuyorlar. Gaziantep sanayisine gidin, yüzbinlerce insan en ağır ve en zor işlerde çalışıyorlar. Kayseri sanayisinde de öyle. İşçi bulamıyorlar, bu adamlar çalışıyor. Bu insanların ekonomimize de katkıları var. İçlerinde okumuş, tahsilli olanlar da var.

Gaziantep Ticaret Odası (GTO) Başkanı Tuncay Yıldırım: Gaziantep gibi bir sanayi kenti olan Kayseri'nin evladı Sayın Özhaseki de çok iyi bilir ki, biz dün sanayi kenti olmadık. Başarımız geçici korumamız altında olan sığınmacıların sırtından değildir. Gaziantep sanayisini onlar ayakta tutmuyor. Ama, önlem alınmazsa Gaziantep sanayisi için tehlike oluşturabilirler. GTO üyelerinin yaklaşık yüzde 10'u Suriye uyruklu firmalar. Ancak, bu firmalar bizim üyelerimiz gibi devlete karşı yasal sorumluklar noktasında sıkı denetlenmiyor. Ve bu durum maalesef haksız rekabete neden oluyor. Rekabet şartlarının eşitlenmesini istiyoruz. Herkes vergisini ödemeli, istihdamları kayıt altına alınmalı.

Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi Eski Başkanı Akif Ekici: Bunu neye dayanarak söylüyor? Bana Gaziantep'te üç tane büyük Suriyeli yatırımcı göstersin. Suriyelilerin ne kadar sermayesi, yatırımı var? Ben 1999'dan itibaren üç dönem Gaziantep Organize Sanayi Yönetim Kurulu Başkanlığı yaptım. O zaman da biz Anadolu Kaplanı olarak anılan, dünyanın yüzlerce ülkesine ihracat yapan rekortmen bir kenttik. Bugün de öyleyiz. Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşları, ihracatçı firmaları arasında o zaman da vardık, şimdi de varız. O zaman Suriyeliler mi vardı?

Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy: Ülkemizde yeteri kadar göçmen varken başka ülkelerden farklı yapıdaki göçmenlerin ülkemize gelmelerinin belki kısa vadede olmasa bile orta ve uzun vadede ülkemiz için farklı sorunlar yaşanmasından endişe etmekteyiz. Devletimizden göçmenlerle ilgili acil olarak bir düzenleme yapılmasını beklemekteyiz.