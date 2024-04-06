Sancaktepe'nin eski belediye başkanı Şeyma Döğücü: Başkanlık katında jakuzi yok

Eski Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü, sosyal medya hesabından iddialara ilişkin açıklama yayınladı.

Döğücü, "Bir anneye, bir kadına iftira atmanın bedelini hem hukuk önünde hem de milletin vicdanında yargılanarak vereceksiniz" ifadesini kullandı.

İddiayı ortaya atan Necati Özkan'a tepki göstererek kanıt isteyen Döğücü, şunları yazdı: "Ayrıca mevcut başkana sesleniyorum; jakuzi olduğunu iddia edenlere karşı hemen şimdi başkanlık makamından canlı yayın açarak bu mevzuyu temizlemenizi vicdan ve haysiyetinize havale ediyorum. Hodri meydan."

İstanbul'un Sancaktepe ilçesinde belediye 31 Mart'taki yerel seçimde el değiştirmişti. CHP'li aday Alper Yeğin yüzde 50,59'la birinci sırada sandıktan çıkarken, Döğücü yüzde 61,46'da kalmıştı.