Sancar: 19 yıldır iktidardalar, 19 yıldır mağdurlar

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, partisinin grup toplantısında konuştu.

Konuşmasında 104 emekli amiralin yayımladığı Montrö bildirisine değinen Sancar, "İktidar yine her zaman yaptığı gibi siyasi kurnazlık ve çıkarcılıkla bu bildiriden darbe tehdidi üretme, bunu da siyaseten kullanma telaşında. Yine mağduriyet edebiyatına sarıldı. 19 yıldır iktidardalar, 19 yıldır mağdurlar. Eğer mağduriyetten kurulmak istiyorlarsa iktidarı bıraksınlar çünkü iktidarda kaldıkları sürece sürekli mağdur oluyorlar. Halkın rızasını kaybedince yapabilecekleri tek şey bu tür fırsatçılık ve kurnazlıklar." dedi.

Darbelerin bu ülkede büyük yıkımlara neden olduğunu söyleyen Sancar, "Askeri ya da sivil bütün darbelere karşı her zaman en açık tutumu alan ve her türlü darbeci zihniyetle mücadele eden bir siyasi geleneğe sahibiz. Bütün sorunların çözüm yolu demokratik siyasettir. Bunun dışındaki her yaklaşıma karşı tutumumuz nettir. Bir bildiriden darbe tehditi üretmeye çalışan iktidara da hatırlatalım: Eş Genel Başkanlarımızdan belediye başkanlarımıza kadar haksız ve hukuksuz biçimde tutuklanmasının adı darbe değil midir? Seçme ve seçilme özgürlüğünü kaldırarak halkımızın belediyelerini gasp etmek darbe değil midir? Partimiz hakkında dava açtırmak demokratik siyasete bir darbe girişimi değil midir? Ömer Faruk Gergerlioğlu, Leyla Güven ve Musa Farisoğulları’nın vekilliğini haksızca hukuksuzca düşürmek halk iradesine darbe değil midir? 15 Temmuz sonrası yüz binlerce kamu çalışanını KHK’larla işten atmak, gazete ve televizyonları kapatmak darbe değil midir? İstanbul Sözleşmesi’ni tek taraflı feshetmek kadınlara, kadın kazanımlarına bir darbe değil midir? Anayasa ve hukuku rafa kaldırmak darbelerin temel özelliğidir. 28 Şubat’ın ürünü güvenlik yasasını devreye sokmak darbe değil midir?" ifadelerini kullandı.

Bahçeli'ye tepki

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Anayasa açıklaması konusunda ise Sancar, "Her gün HDP’ye saldırı için buldukları her imkanı kullanıyorlar. İktidarın küçük ortağı hedef göstermeyi sürdürüyor. Partimizi hedef göstermeyi, yargıya talimat göstermeyi aştı; artık yargıyı açıkça tehdit ediyor. Anayasa Mahkemesi’ni açıkça tehdit edip Anayasa Mahkemesi Başkanı’nı hedef gösterebiliyor. Bu anlayışın kitaplarda, siyaset biliminde, siyasi tecrübede adı açıktır. Bu faşist bir zihniyettir. Ülkeye giydirmeye çalıştıkları sistem de tam budur. İşte bu faşizme geçit vermeyen hakların mücadelesi, HDP’nin kararlı ve cesur yürüyüşüdür. Başarılı olamayacaklar. Bu ülkede vicdanlı yargıçlar var. Bu ülkenin büyük çoğunluğu o vicdanı bilir, o vicdanı taşır. Faşizme geçit yok." diye konuştu.